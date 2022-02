Os Ritmos da Cidade: João Seixas à conversa com Raquel Castro

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

No segundo episódio recebemos Os Ritmos da Cidade, um programa da Rádio Antecâmara que questiona: que ritmos, que músicas, que compassos e descompassos existem e estruturam um território?

Este programa conduzido pelo geógrafo e economista João Seixas propõe uma visão rítmica da cidade e dos seus variados lugares. Pulsares paisagísticos e relacionais, cartografias espaciotemporais, composições crono-urbanísticas.

Exploram-se ideias tomando como foco, em cada episódio, um bairro, um território, um lugar da grande cidade. E as reflexões, pensamentos e gostos de uma pessoa que lhe seja íntima. Conversando, nos próprios lugares, com pessoas que lá habitam.

Neste episódio O Soul da Fonte da Telha, a convidada Raquel Castro, realizadora e investigadora, fala sobre a Fonte da Telha, que faz parte do extenso areal do litoral português, situada na extremidade sul da Costa da Caparica. Sítio onde habita Raquel Castro, que saiu do centro da cidade de Lisboa, mas considera que não saiu da cidade. Diz viver entre o pinhal e a praia e que a ideia de não estar no centro da cidade tem muito a ver com a escala do país.

Afinal quais são os limites da cidade? João Seixas e Raquel Castro conversam acerca das infra-estruturas da Fonte da Telha, da geografia das redes e da redescoberta das novas escalas da grande cidade de Lisboa.

João Seixas, geógrafo e economista, é também professor e investigador na FCSH da Universidade Nova de Lisboa, nas áreas das cidades e metrópoles, e consultor da Câmara Municipal de Lisboa e da Direcção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

