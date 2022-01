Queres saber como criar um bom CV? Esta conversa pode ajudar-te

O P3 convidou Daniel de Almeida, consultor e formador nas áreas da procura de emprego, para dar dicas úteis sobre como criar um bom currículo. Esta terça-feira, 1 de Fevereiro, pelas 13h, participa na conversa em directo, no Instagram.

“O que é um bom CV?” é o mote para mais uma conversa no Instagram do P3. Esta terça-feira, 1 de Fevereiro, pelas 13h, o consultor e formador, Daniel de Almeida, traz a experiência nas áreas da procura de emprego para abordar estratégias e dar dicas úteis sobre como criar um Curriculum Vitae (CV).

Como começar a construir o currículo? O que faz um bom CV? Quais as plataformas e ferramentas que podem ser úteis? Que erros devem ser evitados? Tentaremos dar respostas a estas e outras perguntas durante a conversa transmitida em directo.

Se estás à procura do primeiro emprego, ou até queres mudar de carreira, e precisas de um bom currículo para te destacares, junta-te à conversa com Daniel de Almeida e partilha connosco as tuas dúvidas.