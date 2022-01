Uma casa onde agora vivem quatro guaxinins — graças à veterinária que os acolheu

Eles mergulham numa piscina de bolas, fazem contabilidade com um ábaco e, no fim, lavam as patinhas. Assim são os quatro guaxinins que vivem em Berlim, na casa de Mathilde Laininger, uma veterinária que resgatou estes animais que não podem ser libertados na natureza. Fritzi, Marvin, Paul e Crash coabitam com o cão Anouk e, como mostram as fotografias captadas pela Reuters, são, no mínimo, bastante felizes.

Um deles, Fritzi, tem uma conta de Instagram com mais de dez mil seguidores. Lá, são partilhadas as suas brincadeiras e muitos, muitos lanches (aquele que, na verdade, parece ser o seu passatempo favorito). E, claro, os corações são recorrentes nas caixas de comentários. Onde nos inscrevemos para passar um dia nesta casa?