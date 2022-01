Vieira do Minho avança com construção de canil municipal

O canil na freguesia de Eira-Vedra vai ser complementado com a criação de um programa de adopções responsáveis e campanhas de sensibilização e educação orientadas para o bem-estar animal.

A câmara de Vieira do Minho, no distrito de Braga, vai construir um canil municipal, num investimento superior a 150 mil euros.

“A infra-estrutura vai dispor de 75 celas para cães, 18 celas para gatos, duas celas para outros animais, duas celas para cavalos, três celas para isolamento ou quarentena, três salas-parque de bem-estar para cães, uma sala-parque bem-estar para gatos, três salas de tratamento e uma sala de esterilização”, refere a autarquia, em comunicado.

O município vieirense diz que o Centro Municipal de Recolha de Animais de Companhia (canil municipal) representa um investimento que “ultrapassa os 150 mil euros” e vai ser criado na freguesia de Eira-Vedra.

“Conscientes de que o concelho de Vieira do Minho possui um grande número de animais errantes, o município vai proceder à construção do Centro Municipal de Recolha de Animais de Companhia de Vieira do Minho e cujo objectivo passa por promover o bem-estar animal e assegurar a segurança e tranquilidade da população”, justifica a autarquia.

Esta intervenção visa igualmente “sensibilizar a comunidade local para o respeito dos direitos dos animais”.

“Além da construção dos abrigos (celas) para os animais, o projecto prevê, ainda, o abastecimento de água corrente e as convenientes operações de limpeza, bem como uma estrutura de esgotos para drenagem de águas residuais e detritos dos animais”, acrescenta o município.

O novo canil vai permitir à autarquia de Vieira do Minho “uma gestão das capturas, o controlo e recolha de animais errantes de uma forma mais eficiente e estará articulado com a Associação Patinhas Abandonadas de Vieira”.

“O equipamento vai ser complementado com a criação de um programa de adopções responsáveis e campanhas de sensibilização e educação orientadas para o bem-estar animal”, refere ainda o comunicado do município.