Stefanos Tsitsipas dominou rival e as emoções

Já passava da meia-noite quando Stefanos Tsitsipas pôde celebrar a passagem aos quartos-de-final do Open da Austrália. O tenista grego teve de recuperar de 1-2 em sets e só conseguiu ultrapassar o seu rival dos tempos de júnior, Taylor Fritz, ao fim de três horas e meia e com a ajuda preciosa dos adeptos, o que tornou a vitória ainda mais emocional.

“Foi um encontro com muitas emoções e tive de estar constantemente a recordar-me para me manter no encontro e encontrar soluções para todos os problemas, porque houve trocas de bola fortes e muitos pontos longos, grandes serviços de ambos os lados, por isso houve muitas emoções”, explicou Tsitsipas (4.º), depois de derrotar Fritz (22.º), por 4-6, 6-4, 4-6, 6-3 e 6-4, num encontro em que teve de enfrentar 15 break-points. “Penso que o público foi muito importante, encorajando-me e dando-me a sua energia desde o início”, confirmou o grego de 23 anos, que somou a oitava vitória em 14 encontros decididos num quinto set.

Tsitsipas terminou com 53 winners, incluindo 19 ases, e não enfrentou qualquer break-point no segundo e quinto sets, onde apenas cometeu quatro erros não forçados. Fritz só se pode lamentar de não ter aproveitado as duas oportunidades que teve no derradeiro jogo do quarto set para quebrar o adversário e de não ter tanta eficácia nos momentos decisivos. O norte-americano de 24 anos tinha terminado 2021 com vitórias sobre Andrey Rublev, Matteo Berrettini e Alexander Zverev, mas continua sem conseguir derrotar um top 10 num torneio do Grand Slam.

Na busca pela terceira presença nas meias-finais, Tsitsipas não vai encontrar Roger Federer (que o eliminou nessa fase em 2019) ou Rafael Nadal (em 2021), mas sim o italiano de 20 anos, Jannik Sinner (10.º) que, no encontro precedente na Rod Laver Arena, eliminou o último representante australiano no quadro masculino, Alex de Minaur (42.º), por 7-6 (7/3), 6-3 e 6-4.

No outro “quarto”, Daniil Medvedev vai enfrentar Feliz Auger-Aliassime (9.º), depois de suster o ataque permanente de Maxime Cressy (70.º), um revivalista do ténis dos anos 70, com subidas permanentes à rede.

Nascido há 24 anos em Paris, mas naturalizado norte-americano em 2018, enquanto frequentava a Universidade de Los Angeles onde desenvolveu o seu ténis de ataque, Cressy subiu à rede 135 vezes, com um sucesso de 66%. Assinou 18 ases, não se incomodou com as 18 duplas-faltas, dispôs de um set-point a 6-5 e ganhou a quarta partida, antes que a maior consistência de Medvedev se impusesse: 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) e 7-5.

À 63.ª tentativa foi de vez

No torneio feminino, Alizé Cornet mostrou que “nunca é tarde para se tentar outra vez” e, aos 32 anos, chega pela primeira vez aos quartos-de-final de um Grand Slam em 63 participações.

Depois de eliminar Garbiñe Muguruza, Cornet (61.ª) derrotou outra vencedora de majors, Simona Halep (15.ª), por 6-4, 3-6 e 6-4, sob um calor brutal. No final, a francesa não evitou as lágrimas, partilhadas com Jelena Dokic, a ex-tenista vítima de abuso físico e mental por parte do pai, que a entrevistou no court.

On her 63rd main draw appearance, @alizecornet is into her FIRST Grand Slam quarterfinal. The world No.61 upsets Simona Halep 6-4 3-6 6-4.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/PwlBeFTPDA — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022

A próxima adversária da francesa é Danielle Collins (30.ª), vencedora do embate entre duas antigas semifinalistas do Open.

A norte-americana, impedida de chegar à final em 2019 por Petra Kvitova, voltou a exibir a sua enorme confiança e determinação para afastar Elise Mertens (26.ª), por 4-6, 6-4 e 6-4. Mertens chegou a liderar o set decisivo (2-0), mas a intensa batalha de quase três horas terminou com a capitulação da belga, ao somar a nona dupla-falta.

As outras quarto-finalistas da parte inferior do quadro são Iga Swiatek (9.ª) e Kaia Kanepi (115.ª), de 36 anos.