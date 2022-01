Derby de Sevilha suspenso após jogador ter sido atingido

O Bétis-Sevilha a contar para a Taça do Rei foi suspenso ainda antes do final da primeira parte. Jordán levou com uma barra que parece ser de plástico na cabeça.

Estava a ser um belo jogo, com vários momentos espectaculares, mas o Bétis-Sevilha deste sábado, a contar para os oitavos-de-final da Taça do Rei, nem chegou ao final da primeira parte. O jogo que se estava a disputar na casa do Bétis, o Benito Villamarin, foi interrompido após uma barra que parece ser de plástico vinda das bancadas ter atingido Joan Jordán, médio do Sevilha.

Tudo aconteceu depois dos 39’, depois de Nabil Fekir ter feito o golo do empate (1-1) num canto directo - a equipa de Julen Lopetegui tinha-se colocado em vantagem poucos minutos antes, aos 35’, por Papu.

Depois do golo do francês, o jogo já nem sequer foi reatado com bola ao centro por Jordán, médio de 27 anos dos sevilhistas, já estava caído no relvado, depois de ter sido atingido pelo objecto.

As equipas ainda ficaram no relvado alguns minutos, antes de recolherem aos balneários. Cerca de 20 minutos depois, o jogo ficou oficialmente suspenso.