Dias a trabalhar e noites a ver séries? Então está a precisar de mais cor na sua vida

Passar horas em frente ao ecrã do computador é muitas vezes um requisito profissional, mas também – e cada vez mais – uma opção de entretenimento. Mas poucas serão as pessoas que se apercebem que, desta forma, nunca apreciam as verdadeiras cores do mundo, ou os detalhes mais precisos, tanto nas horas de trabalho, como nas de lazer. Ora, a solução para este problema não tem necessariamente de passar por encontrar um novo emprego ao ar livre, nem abdicar do seu binge watching.

A pensar na qualidade da visão e no bem-estar dos consumidores, a ASUS lança os novos portáteis com ecrãs de tecnologia OLED, com uma gama de cores de primeira classe. Sim - incluindo ecrãs com tal qualidade cinematográfica, que é como se estivéssemos numa sala de cinema (apague as luzes, leve as pipocas, e verá). Além de serem fiéis às cores, oferecendo uma precisão realista soberba para visuais de classe profissional, os ecrãs ASUS OLED são perfeitos para quem tem uma profissão mais criativa – e, consequentemente, passa muito tempo ao computador - ou simplesmente para quem deseja sentir-se confortável em frente ao portátil que usa diariamente. Tudo depende do que procura.

A vida a cores. Como se fosse na vida real

Há muito tempo que os ecrãs deixaram de ser arcaicos, demasiado pixelizados, com luzes incomodativas para os nossos olhos. Mas nem todos aparentam o que são. Felizmente, os novos portáteis ASUS com tecnologia OLED correspondem precisamente ao que são: realistas, optimizados e seguros.

Comecemos por uma das suas características mais importantes. Para não ser nociva para os olhos, a percentagem de luz azul da tecnologia OLED é de 6,5% (70% mais baixa que a maioria dos ecrãs) – sem comprometer a precisão das cores. Este detalhe é particularmente importante para as crianças. Sabia que as pesquisas mostram que nos olhos de uma criança de cinco anos, aproximadamente 60% das emissões de luz azul recebidas passam para a retina, em comparação com apenas cerca de 20% para um adulto de 60 anos? A tecnologia Eye Care torna a luz extra gentil para com os olhos, reduzindo o risco de danos na retina, graças à natureza dos compostos orgânicos especiais emissores de luz. Este pequeno detalhe é só a “ponta do iceberg” nas maravilhas desta gama.

O que torna a tecnologia OLED especial e única é precisamente a sua qualidade, se a compararmos com a maioria dos ecrãs de LCD de portáteis.

Vejamos. Entre outras vantagens, a gama de cores é a melhor da sua classe e dispõe de tecnologia com validação da Pantone, a maior referência na indústria gráfica. Tal como o brilho máximo de um ecrã OLED, que vai até 600 nits (o equivalente a 789 nits de brilho perceptível num LCD).

Também é mais veloz. O tempo de resposta de um ecrã OLED é até 50 vezes mais rápido para uma acção considerada “suave” que os da categoria LCD. Por fim, a preocupação com a cor é tão grande que esta tecnologia tem capacidade – espante-se - para 1.07 mil milhões de cores. Um novo e admirável mundo de cores.

Dito isto, como escolher o melhor portátil?

A decisão mais difícil reside nesta questão, mas com o Natal à espreita esta pode ser a sugestão de presente que procurava. Escolher um computador portátil nem sempre é tarefa fácil, sobretudo quando não somos especialistas. Cada portátil está adaptado a diferentes necessidades e funcionalidades.

Para quem a mobilidade é um requisito incontornável, a escolha mais ergonómica da gama é o elegante ZenBook Flip 13 OLED. É versátil e esteticamente apetecível, graças ao seu ecrã NanoEdge FHD OLED e à dobradiça ErgoLift 360°. Dobra-se e adapta-se às mais variadas necessidades, da hora de almoço, sobre a mesa, ao fim do dia, no sofá. O seu processador Intel® Core™ proporciona uma performance sem esforços para produtividade em movimento e criatividade visual. Além disso, pode ser usado por toda a família nas horas vagas.

Para quem procura uma ferramenta de trabalho que apresente resultados a olhos vistos, um computador que para além de ser ultra rápido seja eficaz e versátil, nada melhor que o Zenbook 14X OLED , que para além de ser fino, leve e portátil, conta com um ecrã 16:10 4K OLED HDR NanoEdge (líder mundial na sua classe), além de um ScreenPad que vai agradar aos mais exigentes multitaskers. A juntar a estes dois, estão uma capacidade de processamento elevada graças a processadores Intel® Core™ i7 de 11ª geração, 16 GB de RAM e uma placa gráfica NVIDIA® GeForce® MX450. Uma receita de sucesso para que o trabalho, seja lá ele qual for, dê bastante menos trabalho a concluir.

Mas se a ideia é apostar num portátil que se adapte a toda a família, quase como um media/work center familiar, o Vivobook Pro 14X OLED é uma opção a ter em conta. Para além de ser uma máquina potente e intuitiva, acaba por ser como um convite a descobrir o futuro da criatividade através de um ecrã, o que vai certamente agradar tanto aos que têm de apresentar um trabalho importante no dia seguinte, como os que têm como único plano de fim-de-semana ficar no sofá a ver séries com o portátil no colo (e nesse caso a bateria de alta capacidade de 63Wh vai dar muito jeito). Seja qual for a escolha, vai ver que há ainda muitas cores que desconhece na sua vida.