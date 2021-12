As melhores fotos de Marte de 2021 — captadas pelo Perseverance

O Perseverance Mars Rover tem estado a trabalhar arduamente no Planeta Vermelho desde que aterrou no início deste ano. Para além de capturar amostras físicas, também tem tirado regularmente fotografias que são partilhadas todas as semanas no site da NASA, onde o público pode votar nas suas favoritas.

Em modo de celebração do fim de ano, o próprio robô partilhou um vídeo no Twitter com as fotografias mais votadas pelo público ao longo das últimas 44 semanas. Na publicação agradece pela participação das pessoas na escolha das fotografias e confessa ser apaixonado pelo seu trabalho: "A minha paixão por coleccionar rochas é correspondida apenas pelo meu amor pela fotografia. Obrigado por votarem nas vossas novas imagens favoritas todas as semanas - muito mais está para vir!"

As câmaras deste último robô da NASA são significativamente melhores do que as do anterior por várias razões: podem tirar imagens a cores, têm um campo de visão mais amplo e mais resolução. Estes três aspectos melhoram consideravelmente a qualidade das fotografias deste rover.

Texto editado por Amanda Ribeiro