As imagens do ano, pelos fotógrafos do PÚBLICO

O céu está carregado, cinzento escuro. Agora não chove, mas os aguaceiros vão e voltam ao longo de toda a manhã. Fala-se do estado do tempo, mas não é conversa de circunstância. “Basta um dia como o de hoje, mais chuvoso, ou uma trovoada, e o sinal da Internet falha”, descrevia a 6 de Fevereiro Elisabete Almeida. Esta mãe de uma criança de sete anos partilhava as mesmas preocupações de muitas famílias no concelho de Aguiar da Beira – e de muitas famílias que vivem um pouco por todo o interior do país. O fraco acesso à rede iria tornar mais difíceis as semanas seguintes em regime de ensino à distância.

O ano de 2021 voltou a ser profundamente marcado pela pandemia de covid-19. O vírus SaARS-CoV-2 fechou escolas e estabelecimentos comerciais, fechou-nos a muitos de nós em casa, em teletrabalho.

A máscara esteve muito presente no nosso quotidiano – na escola, no cinema, nos transportes públicos, nos eventos desportivos, nas manifestações, nas filas para as vacinas. Mas também nos rostos de políticos, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde. Nos dos voluntários que prestaram apoio a quem vive na rua e nos que que foram a casa dos mais frágeis e isolados levar-lhes bens essenciais, medicamentos, vacinas. Está lá, em muitas 131 fotografias dos fotojornalistas do PÚBLICO que seleccionámos para contar a história deste ano.

Uma história, contudo, que está longe de se resumir à covid-19. Houve polémicas e debates, eleições e crises políticas, vitórias e despedidas, festas e festejos, espectáculos, exposições... Esta é uma síntese de 2021, em imagens.