Marcação de testes? “Para segunda-feira consigo, mas as pessoas querem é para o Natal”

Com a mala azul pousada aos pés, Sofia Marques, 22 anos, está quase a entrar no centro de testagem à covid-19 na Rua das Flores, no Porto. Está na cidade a fazer o mestrado e dali a poucas horas vai viajar até à Figueira da Foz, de onde é natural, para se juntar à família para o Natal. “Estou a regressar a casa, por isso vim fazer o teste. Os meus familiares estão todos a fazer também na Figueira da Foz e eu aqui”, diz, com os olhos também azuis a mostrarem o sorriso que não se vê nos lábios por causa da máscara que lhe tapa parte do rosto. Sofia não teve de esperar muito tempo, mas não é assim em todo o lado.