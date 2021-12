Na Eslovénia, o Pai Natal fez rapel num hospital para saudar as crianças

Este ano, no hospital pediátrico de Ljubljana, na Eslovénia, a pandemia não impediu que as crianças deixassem de receber a visita anual do Pai Natal. Mas como o senhor das barbas brancas se encontra impedido de descer pelas chaminés por causa da covid-19, um grupo de pessoas decidiu improvisar e surpreender os jovens pacientes internados descendo em rapel pelas fachadas de vidro para que, mesmo com a pandemia, as crianças pudessem assistir à saudação do velho barbudo mais popular do mundo.