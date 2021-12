Inter consolida liderança, Roma deixa fugir Juventus

O Inter Milão continua intocável na frente da Liga italiana de futebol, depois de ter cumprido a missão na 19.ª jornada, com um triunfo tangencial sobre o Torino (1-0). A Roma também esteve em vantagem sobre a Sampdoria, mas consentiu o empate a 10 minutos do fim (1-1).

Um golo de Dumfries, aos 30’, com assistência de Edin Dzeko, foi quanto bastou ao Inter para chegar aos 46 pontos na Série A. Uma vantagem folgada sobre o Nápoles e o AC Milan, que o melhor que poderão fazer esta noite (jogam com Spezia e Empoli, respectivamente) é repor a diferença em quatro pontos.

Menos feliz foi a Roma, de José Mourinho. Depois de três triunfos consecutivos, os romanos estiveram próximos do quarto, quando o avançado uzbeque Shomurodov inaugurou o marcador, aos 72’. Mas os visitantes, que tiveram menos remates mas equilibraram na posse de bola, igualaram por Gabbiadini, aos 80’.

Com este resultado, a Roma vê a Juventus (que tinha batido o Cagliari, por 2-0) descolar no quinto lugar, com 34 pontos, mais dois do que a formação orientada por José Mourinho, que agora tem o rival citadino, a Lazio, à perna, com um ponto apenas a menos.