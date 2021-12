Os meses que antecederam a Cimeira do Clima, em Glasgow, estavam imbuídos da mesma mensagem: a COP26 era a última oportunidade para o mundo avançar com medidas que permitissem manter viva a meta definida no Acordo de Paris, de conter o aumento de temperatura média global bem abaixo dos 2 graus Celsius e, se possível (e este é o objectivo mais defendido), limitá-lo a 1,5 graus, até ao final do século e comparando com os níveis pré-industriais. Era esta a premissa que aguardava os líderes mundiais à chegada à Escócia, mas o resultado conseguido limita-se a deixar uma nesga da porta aberta para alcançar esse objectivo. Passos no sentido certo, mas insuficientes, foi o sentido dos balanços gerais desta cimeira.