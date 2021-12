Um saudável incómodo: Grada Kilomba

Vamos por partes. A história da escolha de quem representa Portugal na próxima Bienal de Arte de Veneza, reduzida à sala onde os quatro elementos do júri se reuniram, possui contornos decifráveis. Qualquer pessoa que já tenha passado por processos semelhantes percebe o que aconteceu. Três elementos do júri queriam claramente que a candidatura escolhida fosse a do curador Bruno Leitão e da artista Grada Kilomba, enquanto Nuno Crespo, colaborador e crítico do PÚBLICO, tinha outra preferência.