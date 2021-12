Municípios terão maior autonomia para aceder a 3,3 mil milhões do PT 2030

Os municípios vão ter “maior peso, maior autonomia e maior flexibilidade na contratualização” de fundos do Portugal 2030, bem como mais dinheiro para executar, adianta ao PÚBLICO a ministra da Coesão Territorial. Será dada primazia a uma gestão mais próxima dos cidadãos, permitindo que as autarquias contratualizem directamente com as CCDR (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional).