Semana do Natal com chuva, trovoada e neve na Serra da Estrela

IPMA refere que “a próxima semana será em geral caracterizada pela ocorrência de precipitação, que poderá ser acompanhada de trovoada” — com probabilidade elevada também para os dias de consoada e de Natal. Temperatura do ar apresentará valores amenos, um a três graus acima dos valores normais para a época do ano.

O estado do tempo vai mudar em Portugal continental na próxima semana, com a chegada da chuva e trovoada, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num boletim especial para semana de Natal.

As previsões do IPMA indicam que já a partir da tarde do próximo domingo, dia 19 de Dezembro, “o estado do tempo vai alterar-se no continente devido à aproximação de uma depressão com expressão em altitude, após um período de tempo seco, noites frias e ocorrência de nevoeiros, por vezes persistentes, no Nordeste Transmontano e Beira Alta”.

Em comunicado enviado nesta sexta-feira, o IPMA refere que “a próxima semana será em geral caracterizada pela ocorrência de precipitação, que poderá ser acompanhada de trovoada”. “A precipitação será por vezes forte em diversos períodos ao longo da semana, em especial terça-feira dia 21, havendo neste momento uma probabilidade elevada também para os dias de consoada e de Natal”, acrescenta.

Há ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela entre os dias 23 e 26 de Dezembro.

Já o vento será do quadrante sul, temporariamente forte no litoral e terras altas, com rajadas até 65 km/h e 80 km/h, respectivamente, nos dias 20 e 21 de Dezembro.

Os termómetros não deverão baixar significativamente no Natal, com as previsões a apontarem mesmo para uma temperatura acima do normal para esta altura do ano. Segundo o IPMA, entre os dias 20 e 26 de Dezembro “a temperatura do ar apresentará em geral valores amenos, 1 a 3 °C acima dos valores normais para a época do ano, com a temperatura máxima a variar entre 8 a 18 °C e a temperatura mínima a variar entre 6 a 16 °C, excepto no interior Norte e Centro no dia 20, onde varia ainda entre 0 e 8 °C”.