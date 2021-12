Orientações pouco claras da DGS e falhas na comunicação nos hospitais: profissionais de saúde avaliam combate à pandemia

Um desajustamento do plano estratégico de combate à pandemia, orientações pouco claras por parte da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e falhas de comunicação foram as principais dificuldades sentidas pelos profissionais de saúde com cargos de gestão dentro dos hospitais, conclui uma investigação elaborada pelo Centro de Investigação RICH – Research & Innovation Center for Health, da Universidade Autónoma de Lisboa. Esta primeira avaliação, que contou com o contributo de um centro hospitalar e de um hospital gerido em parceria público privada da grande Lisboa, mostrou também que as direcções clínicas e de enfermagem ganharam importância na operacionalização da resposta à pandemia.