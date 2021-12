Estrangeiros residentes em Portugal aumentaram 40% desde 2011

Dados preliminares do Censos 2021 mostram que Odemira foi o concelho com maior aumento populacional da última década.

Os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já têm dado conta do crescimento da população estrangeira residente em Portugal, mas agora o Censos 2021 confirma-o: entre 2011 e 2021 aumentou 40%, atingindo agora as 555.299 pessoas. Este valor representa 5,4% do total da população, quando em 2011 era 3,7%. Dos estrangeiros, 452.231 são de um país exterior à União Europeia, ou seja, 81,4%.

Segundo os Resultados Provisórios dos Censos 2021, que acabam de ser publicados, viviam em Portugal no dia do Censos, a 19 de Abril de 2021, 10.344.802 pessoas, das quais 4.921.170 eram homens e 5.423.632 mulheres. Nos últimos 10 anos a população portuguesa diminuiu, portanto, 2,1%.