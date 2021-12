Alexandre Afonso. Imigração, populismo e Portugal visto de fora

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é Alexandre Afonso, professor de políticas públicas na Universidade de Leiden, na Holanda. Especializa-se no estudo das políticas de mercado de trabalho, imigração e estado social nos países europeus. Está actualmente a escrever um livro para a Oxford University Press sobre o modo como as políticas de imigração e de Estado social em cada país interagem entre si.

A conversa abre precisamente com este tema, que é muito útil para compreender a História de cada país, mas também para explicar actualidade política, visto que a coexistência entre o aumento da imigração no passado recente e a existência de Estados sociais generosos dos países europeus é provavelmente um dos motivos que explicam a ascensão do populismo na última década.

Este tema leva ao debate sobre os partidos da direita radical na Europa e o caso particular do Chega.

Em seguida, a conversa prossegue rumo a outra área de investigação do convidado: a análise comparada das instituições do mercado de trabalho entre países europeus, entre os que preferem uma maior liberalização e outros que optam por uma abordagem mais rígida.

Alexandre Afonso é filho de portugueses, mas nasceu e viveu sempre fora do país. Aproveitando esta peculiaridade - um português que vê e viu sempre o país a partir de fora - o anfitrião José Maria Pimentel aproveita ainda para, mesmo no final, lhe perguntar como é que um cientista político com estas características olha a sociedade e a política portuguesas.

