António Laranjo vai coordenar a candidatura luso-espanhola ao Mundial 2030

O antigo director do Euro 2004 entrará em funções no início do próximo ano e supervisionará o projecto técnico ibérico.

António Laranjo será o coordenador do projecto técnico da candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial 2030 e da construção da Fase 3 da Cidade do Futebol. Entrará em funções na FPF durante o próximo mês de Janeiro de 2022.

Portugal e Espanha anunciaram este ano que vão avançar com uma candidatura conjunta à organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030, que se seguirá aos torneios do Qatar 2022 e Canadá-Estados Unidos-México em 2026.

A candidatura ibérica surgiu depois de em 2019 ter sido admitida a possibilidade, com a FPF a sublinhar a vantagem de não ser necessário um investimento em infra-estruturas, já que as condições foram criadas há 16 anos com a construção de novos estádios para a realização do Europeu de 2004.

António Laranjo, de 63 anos, é licenciado em Engenharia de Produção Industrial Mestrado em Gestão de Projectos e foi presidente da Sociedade Euro 2004. Desde Agosto de 2016 que está a presidir ao Conselho de Administração da Infra-estruturas de Portugal, S.A. e ao Conselho de Administração da IP Engenharia, S.A.

Entre muitas outras funções, liderou também a Ordem dos Engenheiros (Região Sul), foi administrador e director geral em diversas áreas da REFER, responsável pelo projecto de alta velocidade da RAVE e presidente da Estradas de Portugal.

Para além de assumir a coordenação da candidatura ibérica, António Laranjo terá ainda a responsabilidade de supervisionar a Fase 3 da Cidade do Futebol. Esta nova etapa do projecto inclui a construção do pavilhão destinado ao futsal, assim como as instalações da Portugal Football School e os novos espaços do Canal 11.