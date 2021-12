No Baixo Mondego, está em construção um passadiço que passa por um refúgio de aves

O Paul do Taipal, uma área integrada na Rede Natura 2000, serve como refúgio de aves no Baixo Mondego. No entanto, a construção de um passadiço na reserva e consequente trânsito de pessoas ameaça a “a diversa comunidade de aves aquáticas” desta mancha húmida, avisa a organização não-governamental de ambiente (ONGA), Milvoz. Na semana passada, a ONGA publicou um texto nas redes sociais em que apela à “suspensão imediata dos trabalhos”, dizendo que a instalação do passadiço “representa um grave dano ao património natural”.

Os trabalhos são da iniciativa da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho (CMMV), que, por seu turno, diz que o projecto em curso tem como objectivo a “promoção, conservação e protecção do Paul do Taipal enquanto habitat natural de uma diversidade de aves únicas e características do Baixo Mondego”.

Pelo contrário, o presidente da Milvoz, Manuel Malva avisa que o passadiço pode colocar em risco os próprios elementos que a autarquia diz querer promover e conservar. “Não nos teríamos manifestado se o passadiço fosse instalado na encosta [que ladeia o paul] ou na periferia. O problema é que passa mesmo junto à margem dos lagos que constituem o refúgio mais importante, particularmente para a comunidade de anatídeos [família de animais a que pertencem patos, cisnes e gansos]”, diz o biólogo ao PÚBLICO.

Esta é uma área importante tanto no contexto nacional como internacional, pois, entre outras espécies, o Paul do Taipal alberga “mais de 1% da população mediterrânica de pato-trombeteiro, ao qual se juntam importantes concentrações de pato-real, arrábio e marrequinha”, lê-se no texto em que a associação denúncia o caso.

Com uma área de 233 hectares, o Paul do Taipal tem a classificação de Zona de Protecção Especial para a Avifauna e está designada como Sítio Ramsar 2001, por ser uma zona húmida de importância internacional. A somar aos pauis de Arzila (dividido entre Coimbra, Condeixa-a-Nova e Montemor) e da Madriz (Soure) esta mancha húmida é uma das últimas deste tipo no Baixo Mondego, faixa de território que passou por um processo de drenagem para dar lugar aos campos agrícolas que se estendem ao longo do curso do rio.

O Paul do Taipal é importante para comunidades de aves porque estas encontram um sítio longe da presença humana, diz o biólogo. “Isto é querer colocar as pessoas a verem os animais quase como se estivessem num zoológico, mas as aves não vão tolerar isso e vamos perder em toda a linha”, avisa Manuel Malva.

Contactada pelo PÚBLICO, a CMMV não admite suspender os trabalhos ou rever o traçado do passadiço. “O traçado do passadiço foi desenhado por forma a não atravessar o Paul do Taipal, estando localizado na margem da área alagada, no limite do Paul junto às estradas que o ladeiam. O percurso permite ainda controlar a circulação na área e minimizar o contacto com a fauna e flora existentes”, responde a autarquia por e-mail.

Observar os pássaros

O passadiço faz parte de um projecto maior de observação de pássaros que foi anunciado pela autarquia em Junho deste ano. “Verificando-se a necessidade de recuperar algumas das infra-estruturas já existentes no Paul do Taipal e de responder à crescente procura da área para observação de aves, o Município de Montemor-o-Velho está a fazer um conjunto de intervenções”, informa a câmara. Desse pacote fazem parte “a conservação dos observatórios pré-existentes, a construção de um novo observatório e a definição de um percurso pedestre com cerca de 1600 metros, realizado em passadiço de ligação entre os observatórios, em cerca de 1000 metros, por forma a controlar a circulação na área e minimizando o contacto com a fauna e flora existentes”.

A Milvoz sublinha que não se opõe à beneficiação de acessos e à renovação das infra-estruturas. O problema está num sector dos passadiços que “é incompatível com a preservação dos valores naturais que tornam o Paul do Taipal no Paul do Taipal”, reforça Manuel Malva.

No entanto, a câmara municipal diz que os trabalhos estão a ser acompanhados de forma “sistemática e continuada” pelo ICNF – que não respondeu ao pedido de esclarecimento do PÚBLICO até ao fecho da edição – o que tem “permitido observar a normal utilização da zona húmida pelas espécies de aves em época de invernada”. A CMMV refere também que “as obras estão a ser executadas fora do período de nidificação da avifauna (período compreendido entre o início de Fevereiro e o final de Junho) ”.