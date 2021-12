E que tal convidares um estudante Erasmus para o Natal?

Programa da ESN Portugal permite que estudantes Erasmus passem o Natal com as famílias portuguesas. O formulário para estudantes e famílias voluntárias está disponível até 10 de Dezembro.

O programa Natal com Famílias Portuguesas, da Erasmus Student Network Portugal (ESN Portugal), está de volta para promover a diversidade e a partilha de experiências.

O objectivo é “levar os estudantes internacionais que permanecem em Portugal durante a época do Natal a conhecer a cultura e tradições portuguesas e partilhar um pouco da sua, com a família voluntária”, de acordo com o comunicado enviado ao P3.

Até ao dia 10 de Dezembro está disponível no site da ESN Portugal um formulário para que estudantes internacionais e voluntários portugueses possam se inscrever. A atribuição é feita consoante a localização e preferências: “As famílias decidem quantos estudantes estão dispostos a acolher e, se o farão no dia 24, 25 ou ambos. Os estudantes podem escolher deslocar-se para outra cidade ou não.”

Este ano, devido ao contexto pandémico, ambas as partes podem requerer a realização de testes à covid-19.

