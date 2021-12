Cem fotógrafos unidos pela conservação da vida selvagem

Cem fotógrafos da vida selvagem uniram-se em prol de uma causa: a da conservação da natureza. Cada um contribuiu com imagens de sua autoria para dar forma a uma feira de fotografia online cuja receita reverterá, em parte, a favor de organizações e fundações dedicadas à preservação ambiental e à protecção animal. "Temos 100 dos melhores fotógrafos do mundo a contribuir para esta venda e a lista é, basicamente, composta por fotógrafos da National Geographic, das belas artes e alguns talentos emergentes", explica Ami Vitale ao P3, através de comunicado. "Fiquei entusiasmada por contar também com a contribuição de Jane Goodall, que nos disponibilizou fotografias inéditas que fez na Tanzânia durante o período que dedicou aos seus queridos chimpanzés", realça a fotógrafa norte-americana.

A organização não-governamental Vital Impacts, criada e liderada por Vitale e pela jornalista Eileen Mignoni, tem por base a crença no poder da fotografia enquanto arma de consciencialização. "A fotografia é uma ferramenta poderosa na criação de empatia, de consciencialização e de compreensão entre culturas", refere a fotógrafa. "A fotografia tem o poder de tocar as pessoas de forma emocional, profunda. Os fotógrafos têm, por isso, uma grande oportunidade de informar e de influenciar para a mudança. Mas para que uma imagem tenha significado, precisa de contar uma história. E é isso que está por detrás de Vital Impacts."

Até 31 de Dezembro, a feira fotográfica tem como objectivo angariar um milhão de dólares para as organizações de conservação da natureza Big Life Foundation, Jane Goodall Institute, Great Plains Conservation Project Ranger e Sea Legacy. Parte das receitas serão também direccionadas para o apoio aos fotógrafos da vida selvagem, para que possam dar continuidade aos seus projectos e, assim, contribuir para a visibilidade da causa da conservação ambiental. "Este é um momento único para modificarmos a nossa relação com a natureza", conclui Vitale. "Todos precisamos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para cuidar das plantas e criaturas que habitam a Terra. Elas são nossas companheiras de viagem neste universo."