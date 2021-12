Participe neste passatempo e ganhe uns óculos 100% à medida

Já alguma vez imaginou o que seria se pudesse ter uns óculos inteiramente personalizados com base nas suas preferências estéticas e medidas de rosto? Aquilo que lhe parece um sonho já foi criado e está disponível nas lojas Alberto Oculista. Se se quiser habilitar a ganhar um par de óculos 100% à medida, basta ser criativo e participar neste passatempo.

Como participar

Entre 7 e 17 de Dezembro, desafiamo-lo a ganhar uns óculos graduados 100% à medida, criados através do software Virtual Eyewear Assistant (VEA) e ainda uma consulta de optometria numa das lojas Alberto Oculista. Para tal, só tem de cumprir três etapas muito simples:

1 - Seguir a página de Instagram da @albertooculista e do @estudiop.publico;

2 - Comentar a publicação do Estúdio P relativa à iniciativa, completando a seguinte frase de forma criativa e original: “Com os óculos 100% à medida…”;

3 - Partilhar a publicação do Estúdio P nas stories, de forma pública, e identificando o @estudiop.publico e a @albertooculista.

De seguida, só tem de confiar que a sua frase foi a mais criativa e ir começando logo a pensar no formato e cores dos óculos preferidos. De notar que cada participante só pode concorrer uma vez, sendo que a participação múltipla implica a sua eliminação. O passatempo decorre exclusivamente no Instagram do Estúdio P e termina às 23h59 do dia 17 de Dezembro de 2021. Podem participar todas as pessoas com 18 anos ou mais, residentes em Portugal Continental e ilhas.

Escolha do vencedor

A selecção da frase vencedora estará a cargo de um júri composto por três pessoas (um elemento da equipa de branded content do Público e dois da Alberto Oculista) e decorrerá em duas etapas: numa primeira etapa são seleccionadas três frases, em função dos critérios da originalidade e correcção ortográfica. Posteriormente, o júri pontuará cada uma dessas três frases finalistas, sendo vencedora aquela que reunir uma pontuação mais elevada. O vencedor será divulgado no dia 20 de Dezembro de 2021 no site do Público e redes sociais do Estúdio P – Instagram e Facebook.