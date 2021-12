Este ano, ofereça cultura: 10 presentes surpreendentes

As luzes natalícias já são o pano de fundo das cidades, as músicas festivas já invadiram as lojas e as árvores de Natal já têm as primeiras luzes e enfeites. Falta uma tradição anual da quadra: comprar os presentes.

Este ano, a nossa sugestão é que cultive a diferença. Aposte em presentes enriquecedores, em ofertas que despertem a veia criativa, as emoções e o saber. Falamos, claro, de cultura: dos livros, ao cinema, passando pela música e sem esquecer as boas causas, na FNAC encontra tudo aquilo de que precisa para este Natal.

Tome nota destas 10 sugestões.

Para os apaixonados por música

Sugestões não faltariam, mas sabemos que temos de ser selectivos e ajudar na escolha acertada dos presentes. Esta é a nossa selecção.

Ukulele The Beatles YSUK02 Amarelo Ideal para os fãs de uma das maiores bandas de sempre - os Beatles - e ainda para aqueles que sempre quiseram (ou já sabem) tocar uns instrumento. Comprar

“Renegados - Nascidos nos EUA” Barack Obama, antigo presidente dos Estados Unidos, junta-se a Bruce Springsteen, para uma conversa registada em podcast, co-produzido pelo Spotify e que veio a tornar-se num sucesso mundial, atingindo recordes dentro dos mais ouvidos de sempre. Renegados - nome dado ao podcast - conta histórias exclusivas e perspectivas íntimas sobre a música e sobre os Estados Unidos. Um álbum ilustrado, que inclui ainda material de arquivo inédito — letras de músicas manuscritas de Springsteen e discursos anotados de Obama. Comprar

Edição 30.º aniversário “Nevermind” O álbum dos Nirvana que marcou uma geração celebra três décadas, desde o seu lançamento. Disponível em 2 CDs, LP e numa box de 5 CDs, inclui ainda a versão remasterizada do álbum, em conjunto com os áudios da tour ‘Nevermind’ dos concertos de Amesterdão na Holanda, de Del Mar na Califórnia, de Melbourne na Austrália e de Tóquio no Japão. Comprar

Pack Experiências Rock In Rio 2022 Este é o momento ideal para começar a planear o verão, com o pack experiências Rock in Rio 2022, um dos maiores festivais de música e entretenimento do mundo. Pela famosa Cidade do Rock, na Bela Vista, em Lisboa, vão passar entre 18 e 26 de Junho: Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta, Jason Derulo, Ivete Sangalo, entre outros. Comprar

DVD “Bem Bom A carreira das DOCE, a girls band criada por Tozé Brito e que se tornou a mais popular dos anos 80 em Portugal, é narrada em “Bem Bom”, o filme de Patrícia Sequeira. Uma longa-metragem que inclui alguns dos temas mais populares do quarteto feminino, que encantou e chocou um país inteiro. Comprar

Para os que acham que sabem tudo

“O saber não ocupa lugar”, por isso reunimos sugestões para aqueles que já sabem tudo, mas também para quem gosta de ser desafiado e conduzido a questionar tudo o que já sabe.

A Canção da Mudança Este é o inspirador e muito aguardado livro infantil da poeta Amanda Gorman, activista e autora de A Colina Que Subimos, o poema lido na tomada de posse de Joe Biden, presidente do EUA. A Canção da Mudança é um apelo a todas as pessoas para usarem as suas capacidades para construir a mudança. Comprar

Joker, 2.ª edição Desafie a cultura geral dos seus amigos e familiares com este jogo, que da RTP1, onde é transmitido como concurso, salta para a mesa da sua sala. O objectivo é terminar a 12.ª ronda com mais pontos que os seus adversários. Quem vai ganhar este desafio? Comprar

Para quem gosta de ajudar

O Natal também é uma época para ajudarmos quem mais precisa, por isso as boas causas não devem ser esquecidas. Este ano, marque pela diferença e pense como pode oferecer um presente a um amigo ou familiar e, em simultâneo, associar-se a uma causa importante.