Prémio FAZ Ciência tem 35 mil euros para projectos de investigação em Oncologia

Projectos de investigação desenvolvidos em Portugal na área da imuno-oncologia podem receber até 35 mil euros. As candidaturas podem ser submetidas até 31 de Janeiro.

Estão abertas as candidaturas para a quarta edição do Prémio FAZ Ciência. A iniciativa promovida pela Fundação AstraZeneca e pela Sociedade Portuguesa de Oncologia procura projectos de investigação desenvolvidos em Portugal na área da imuno-oncologia. Em causa estão bolsas até 35 mil euros.

Com periodicidade anual, o prémio pretende “distinguir os melhores projectos de investigação translacional (que englobe pesquisa empírica e trabalho de campo) em diversas áreas terapêuticas” e, nesta edição, continua a apostar na imuno-oncologia como a área a distinguir.

Segundo o regulamento, as candidaturas “podem ser submetidas por pessoas singulares ou por um grupo de pessoas singulares” que estejam a trabalhar em investigação na área da oncologia e também “por pessoas colectivas sediadas ou não em Portugal, que sejam instituições, organizações, sociedades ou associações que desenvolvam investigação científica ou clínica”.

Os projectos candidatos serão avaliados por uma comissão de avaliação composta por cinco especialistas na área da imuno-oncologia e o vencedor é distinguido com uma bolsa que pode variar entre os cinco e os 35 mil euros. O valor do prémio é decidido pela comissão de avaliação em função das candidaturas apresentadas, podendo ser atribuída mais do que uma bolsa.

As candidaturas decorrem até 31 de Janeiro e os vencedores serão anunciados em Abril.