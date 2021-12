Autarquias anunciam cancelamento dos festejos da passagem de ano

A evolução da pandemia e as novas medidas de contenção obrigam a uma mudança de planos. Várias cidades do país cancelam os festejos do fim de ano.

A passagem de ano não vai ser festejada nas ruas da Nazaré. A resolução foi comunicada pela Câmara Municipal, na passada sexta-feira, 26 de Novembro. “A decisão foi alvo de grande ponderação e não foi tomada de ânimo leve”. Também Porto e Braga já anunciaram medidas idênticas.

Tendo em conta as novas medidas de combate à covid-19, anunciadas na semana passada, a deliberação “foi, no entender da autarquia [da Nazaré], a mais sensata uma vez que o município não conseguirá controlar os grandes aglomerados, bem como, a obrigação de apresentação dos testes negativos”.

Na cidade do Porto, o último dia do ano também não vai ser celebrado nas ruas. A confirmação foi feita pelo presidente da Câmara, Rui Moreira, no dia em que o país entrou em estado de calamidade.

O autarca anunciou o cancelamento de “todos os festejos de rua, inclusivamente o fogo-de-artifício”. “Vamos evitar a concentração nas ruas. Era nossa intenção fazer o fogo-de-artifício na praia, mas as circunstâncias são o que são e temos de nos ajustar”, justificou Rui Moreira.

O concerto dos GNR, agendado para o dia 31 de Dezembro, no Queimódromo, foi antecipado para a véspera, no Pavilhão Rosa Mota. O presidente da Câmara adiantou que “será gratuito para os portadores do cartão ‘Porto.’. As pessoas terão é de ter a vacinação completa”.

Esta quinta-feira, 2 de Dezembro, também a autarquia de Braga comunicou o cancelamento dos festejos da passagem de ano. “Vamos ter um conjunto de actividades muito alargado no âmbito natalício, mas relativamente ao fim de ano prescindimos de o organizar. Não teremos comemorações de fim de ano em Braga em 2021”, esclareceu Ricardo Rio, presidente da Câmara.

Em Albufeira, a decisão é parcialmente diferente. Haverá fogo-de-artifício, ainda que de forma deslocalizada, mas não será possível assistir ao habitual espectáculo de música na Praça dos Pescadores.

A Madeira, onde se prevê uma taxa de ocupação hoteleira de 85,1% nos últimos dias do ano, ainda não se manifestou sobre a possibilidade de cancelamento do programa de festas. No entanto, de acordo com Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura, sabe-se que foram investidos cerca de um milhão de euros no fogo-de-artifício, que é imagem de marca da região nessa altura do ano.

Texto editado por Ana Fernandes