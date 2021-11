Bem-vindos à Capital Mundial do Urso Polar

Anualmente, durante o mês de Outubro e Novembro, cerca de 10 mil turistas visitam Churchill, na província de Manitoba, Canadá. O que as atrai até esta região gelada e remota? O facto de esta ser a Capital Mundial do Urso Polar.

Junto à Baía de Hudson, Churchill foi fundada há quase um século, em 1931, como base militar. A convivência dos 900 habitantes permanentes com os grandes mamíferos do gelo nem sempre foi harmoniosa. No passado, antes da criação do sistema que mantém os ursos polares a uma distância de segurança da comunidade, eram abatidos, em média, 25 ursos por ano; actualmente, graças ao programa que foi criado pelo departamento de conservação de Manitoba, os animais que avançam o perímetro de segurança da cidade são afastados pelos técnicos com recurso a tiros de pólvora seca. Aqueles que recusam afastar-se são escoltados até armadilhas para ursos e transportados para um estabelecimento conhecido, em Churchill, como a "prisão dos ursos polares", onde ficam retidos por 30 dias. Após esse período, são sedados e transportados por helicóptero até uma zona afastada da cidade.

Viajar até Churchill durante estas cinco a seis semanas é garantia de poder observar estes grandes mamíferos em acção. Toda uma infra-estrutura turística foi montada para que essa observação possa ser realizada em segurança, a partir do interior de pequenos autocarros preparados para o efeito. Os avistamentos no interior da cidade são muito raros e os ataques de ursos polares a seres humanos mais ainda. O último registo de ataque de urso polar a um ser humano data de 2013; com consequências fatais, o último teve lugar na década de 1980. Apesar disso, os habitantes aprenderam que, nesta época, nunca devem andam sozinhos e alguns, os que têm licença, preferem andar armados.

Estudos levados a cabo por organizações ambientalistas indicam que, desde a década de 1980, a população de ursos polares diminuiu cerca de 30% e que os animais que hoje vagueiam por Manitoba, no Canadá, são mais pequenos do que os seus antecessores. No mundo, existem cerca de 19 subpopulações de ursos polares; todas correm risco de extinção devido ao fenómeno de aquecimento global que está a conduzir à diminuição de áreas de gelo.