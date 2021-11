Um brinde aos vinhos que nos aconchegam o Inverno

Agora que os dias frios já se instalaram em força, e que cheira a Natal em todos os cantos, sabe mais do que bem um copo de vinho com uma lareira a crepitar em pano de fundo. Isso ou um passeio por uma vinha do Douro ou do Alentejo, que por esta altura se pintam daqueles tons ocre que tanto gostamos de ver. Aqui pela Fugas, o final de Novembro é sempre sinónimo de edição especial, daquelas em que se fala do vinho (y sus muchachos) da primeira à última página. Este é o sábado. Puxe uma cadeira e vamos beber um copo.

Ou vários: a avaliar pelo que nos conta o Luís Octávio Costa, em mais de ano e meio de pandemia, os comerciantes de vinhos, excepção feita ao sector da restauração, até têm razões para sorrir. 2020 foi um “ano incrível” em termos de vendas de vinhos em Portugal, com os portugueses a entrarem noutra tendência: descobriram que “podem comprar vinho melhor a menor preço”. O resto lê-se aqui.

E o que dizer dos solos? O Pedro Garcias traz-nos uma prosa interessantíssima sobre a mineralidade, o novo mantra dos vinhos que se presta a várias confusões. A mineralidade é usada a eito, na maior parte das vezes sem qualquer sentido, mas mostra bem a crescente importância dos solos nas novas tendências do vinho e nas suas narrativas.

E as pessoas por trás dos vinhos? O Edgardo Pacheco traça o perfil de cinco jovens enólogos cujo percurso vale a pena seguir, o Pedro Garcias recupera os 20 anos de carreira de Filipa Pato, a filha rebelde de Luís Pato que decidiu seguir o seu próprio caminho e está a sair-se muito bem, e o Manuel Carvalho apresenta-nos o Douro sensível pelos olhos dos Nicolau de Almeida. O Senhor do Vinho desta edição é Jorge Moreira, o enólogo improvável com paixão pelas vinhas.

Os vinhos naturais são um tema candente no sector e o João Paulo Martins e o Miguel Pires trocam argumentos contra (o primeiro) e a favor (o segundo). Leia e tire as suas próprias conclusões.

E porque o Natal está a chegar, não nos faltam as habituais sugestões de vinhos para a ceia e para dar de prenda à família e aos amigos. E, já agora, um livro também fica sempre bem no sapatinho e temos dois para sugerir: Foot Trodden – Portugal and the Wines That Time Forgot, de Brian Opaz e Simon Woolf, e Monção & Melgaço - Guia de Vinhos 2021, de João Paulo Martins. E porque não oferecer de prenda uma visita a São Lourenço do Barrocal, uma herdade bicentenária em Monsaraz, no Alentejo? Ou, ainda, um queijo e um vinho, aproveitando as sugestões de João Silveira Machado, da Queijaria Machado, em Lisboa?

Temos ainda uma entrevista a Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, que completa 25 anos de actividade em prol da promoção dos vinhos portugueses, e também a notícia dos moscatéis de luxo lançados pela Quinta do Piloto, na Península de Setúbal. Por fim, a crónica do Miguel Esteves Cardoso, que escreve sobre o que nos falta saber sobre o whisky.

Por hoje ficamos assim. Volto à sua companhia no próximo sábado, com novas sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas! Saúde!

