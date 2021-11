“Black Friday”: precisa mesmo desse telemóvel novo? Pense melhor, o ambiente agradece

Quanto é que custa, em termos ambientais, um dia como a “Black Friday"? Não é fácil fazer as contas, com tantas variáveis envolvidas, mas não é difícil presumir que a pegada carbónica de um dia como este, com um aumento exponencial de compras e de deslocações para as fazer, será muito superior ao de dias de consumo normal. Mas há aspectos positivos a ter em conta e, no fundo, as regras para que este dia não se transforme num pesadelo ambiental acabam por ser as mesmas para que não se tornem num problema orçamental para quem compra: convém pensar previamente se precisa mesmo do que acabou de colocar no carrinho de compras. Pense nisso, planeie e tenha em atenção os dados que a seguir indicamos.