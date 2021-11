A Incubadora Taguspark está a procura de start-ups inovadoras

A Incubadora do Taguspark está à procura de start-ups inovadoras ligadas às áreas da tecnologia, sustentabilidade e ciências da vida. Empresas nacionais e internacionais são desafiadas a apresentar ideias e a desenvolver os seus projectos. As candidaturas já estão abertas.

O novo desafio lançado pela incubadora, sediada em Oeiras, pretende “transformar projectos inovadores em realidades empresariais”. “Com esta convocatória, queremos potenciar três importantes clusters: sustentabilidade (economia do mar), tecnologias da informação (robótica, automação) e ciências da vida (saúde, biotecnologia, farmácia)”, explica o presidente executivo do Taguspark – Cidade do Conhecimento, Eduardo Baptista Correia, citado na nota enviada ao P3.

Já as start-ups participantes têm a oportunidade de “aceder a um ecossistema único em Portugal, que liga empresas, centros de investigação e universidade, permitindo o acesso a uma rede de networking com oportunidades infindáveis”, realça o responsável.

As candidaturas devem ser submetidas até 31 de Dezembro e, posteriormente, decorrerá a fase de avaliação e selecção dos projectos que vão integrar a incubadora em Abril de 2022.

Desde a criação em 2012, a Incubadora do Taguspark já apoiou mais de 150 start-ups nas diferentes fases, desde a pré-incubação e desenvolvimento do produto até ao crescimento empresarial e internacionalização.