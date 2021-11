Estamos com os azeites – e isso é bom

O Edgardo Pacheco já nos habituou a belas lições sobre produtos portugueses – do mel aos azeites, passando pelas ostras ou pelas cavalas. Desta vez, e porque estamos em plena campanha, volta aos azeites para nos explicar por que razão lhes devemos prestar mais atenção. Os deste ano “estão magníficos”, revela o Edgardo – pelo menos os do Alentejo, dos quatro produtores que visitou para esta que é a primeira de quatro reportagens por todo o país. Lê-se tudo aqui – e aqui acompanha-se a prova de azeites para a qual a Fugas convidou cinco caras conhecidas do grande público: a actriz Inês Castel-Branco, a jornalista Clara de Sousa, a artista Joana Vasconcelos, o ex-ministro Miguel Poiares Maduro e o apresentador Fernando Alvim. Que aprenderam, por exemplo, que, ao contrário do vinho, um azeite só piora na garrafa.

Entretanto, a Maria José Santana e o Adriano Miranda andaram a descobrir os moinhos de água de Albergaria-a-Velha, o concelho da Europa que mais engenhos destes tem inventariados. Quer saber quantos são? A resposta está aqui.

Da farinha saltamos para o café. A Fazenda Baobá, que se situa no estado brasileiro de São Paulo, abriu a primeira cafetaria em Portugal, marcando a entrada no mercado europeu. Os grãos de café são torrados semanalmente em Lisboa e servidos todos os dias, em extracção de filtro, expresso ou com leite. A Mara Gonçalves passou por lá para perceber melhor o mundo do café de especialidade.

E o que é que lhe diz O Livro de Pantagruel? Aquele que é apontado por muitos como a “bíblia” da cozinha já vai na 81.ª edição. Agora, o neto da autora do Pantagruel acaba de lançar As Doces Receitas da Minha Avó Bertha Rosa Limpo. Nuno Alves Caetano mergulhou nos papéis da avó e resgatou 170 receitas, entre bolos, bolachas e outras sobremesas. A Bárbara Wong conversou com o autor e ficou a conhecer algumas histórias de família.

Pelo Porto, o Luís Octávio Costa foi provar os sabores do Real, o filho mais novo da família da Casa da Calçada, de Amarante, onde se serve comida “tradicional”, mas em “constante evolução”, como explica o chef residente, Hugo Rocha. Sem a pressão da estrela Michelin do irmão mais velho.

O Miguel Esteves Cardoso dá-nos esta semana mais uma dica preciosa: diz ele que “é facílimo fazer em casa gelados excelentíssimos”. E explica como.

Para o fim deixo a sugestão de uma viagem à Alemanha, na companhia da Cristiana Faria Moreira, que andou por Greifswald e Usedom a usufruir da costa báltica do país.

Estamos conversados por hoje. Volto no próximo sábado, à hora do costume. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Vale a pena saber

Mesa de Lemos: a natureza dá e Diogo Rocha deixa-se levar por ela

Turismo de Portugal desafia-nos a (re)fazer a “Viagem a Portugal” de Saramago

Bragança volta a ser Terra Natal e de Sonhos

O chef queria uma cozinha completamente vegan, mas o hotel prefere o foie gras

Lisbon Helicopters volta aos céus com rota de Natal