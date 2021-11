Joel Rocha assume comando do futsal do Sporting de Braga

O técnico já conquistou a Taça de Portugal ao serviço do Fundão, assim como dois títulos nacionais e duas Taças de Portugal no principal assento do banco de suplentes do Benfica.

O treinador de futsal Joel Rocha, até à última temporada ao serviço do Benfica, é o novo técnico do Sporting de Braga, anunciou nesta segunda-feira o clube minhoto, que tinha dispensado Bruno Guimarães há uma semana.

“A partir de agora, inicia-se um novo ciclo e vamos começar todos no mesmo ponto de partida. Estou extremamente feliz e orgulhoso pelo convite e não podia estar mais entusiasmado pelo início desta caminhada. Preocupo-me com o treino, com o jogo e com tudo aquilo que ninguém vê. Vamos investir todo o tempo disponível para que aquilo que seja visível seja de qualidade e que possa agradar aos adeptos”, disse, citado pelos “arsenalistas”.

O Sporting de Braga ocupa o nono posto da I Liga de futsal, a 12 pontos do trio comandante (Fundão, Benfica e Sporting, todos com 21 pontos), ao cabo da oitava jornada.

Na sua carreira, Rocha, 40 anos, conquistou a Taça de Portugal ao serviço do Fundão, assim como dois títulos nacionais e duas Taças de Portugal no principal assento do banco de suplentes do Benfica, aos quais juntou três taças da Liga e duas Supertaças.