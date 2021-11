Hong Kong: arquitectura hostil desenhada para afastar pessoas em situação de sem-abrigo

Entre 2013 e 2019, o fotógrafo e programador chinês Chau Ho-man documentou o mundo que se esconde debaixo de pontes e viadutos de Hong Kong. Fê-lo por um motivo em particular. "À superfície, Hong Kong parece iluminada pela prosperidade; porém, na sombra destas estruturas reside a disparidade que fustiga a cidade", refere na sinopse o autor do fotolivro Under The Flyovers, publicado recentemente pela editora independente sediada em Hong Kong Brownie Publishing.

O que vemos, afinal, debaixo das estruturas? "Espaços esquecidos que foram preenchidos por esculturas estranhas." Transformaram-se em espaços idealizados e concebidos com o objectivo de afastar ou impedir a permanência de pessoas. "O design, a utilização e a gestão destes espaços por parte do Governo de Hong Kong são totalmente desumanos", explica Chau Ho-man. "As pessoas [em situação de] sem-abrigo que viviam ali foram forçadas a encontrar novos lugares de permanência. Enquanto a maioria de nós beneficia do desenvolvimento da cidade, outros são tratados de forma completamente implacável. E parece ridículo, mas a maioria escolhe não olhar para essas pessoas, preferindo esquecê-las."

Documentar estes espaços vazios, refere Chau Ho-Man, é uma forma de representar essas pessoas. "As pessoas e as suas histórias nunca deixarão de existir, mesmo que tentemos enterrar a verdade. Este é o outro lado de Hong Kong."