Não te respondem quando te candidatas a um emprego? Podes estar a cometer um destes erros

A Grande Demissão [Great Resignation, no original em inglês] pode rapidamente tornar-se uma procura interminável de emprego para as pessoas que se têm vindo a demitir durante a pandemia de covid-19. É o que tem sentido recentemente Patrick Moran, que espera por uma grande mudança de carreira — de gestor de produção numa padaria de donuts em Rhode Island, nos Estados Unidos, para um emprego de escritório. O jovem de 25 anos diz que nunca usou ferramentas online para trabalhar. Por isso, candidatar-se a outros empregos através de vários portais online com pouca orientação ou conhecimento sobre como utilizá-los apenas o conduziu ao desânimo. “É desanimador concorrer a uma série de empregos e não receber uma resposta.”