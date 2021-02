Uma “casa de sonho” em forma de comboio

Os volumes e o jogo de sombras são os destaques do projecto Casa em Famalicão, do arquitecto Pedro Lima da Costa. Uma residência construída com o propósito de ser uma “casa de sonho” que projectou para o primo à base de capoto, pedra e vidro. “Ele queria uma casa bonita, mas que não lhe custasse os olhos da casa. Um bocadinho como toda a gente. A casa dos sonhos, mas que não fosse um pesadelo”, começa por explicar ao P3.

Mas, afinal, o que define uma casa de sonho? Estar situada num “terreno de sonho”? Num ponto alto com uma vista desafogada para o mar capaz de tirar a devida exclamação aos proprietários? Nada disso. “Para ele [proprietário], é uma casa com piscina. Para mim, é uma casa que nos faça sentir bem. Que tenha luz, que seja acolhedora… mais do que dizer que é a nossa casa, é algo que nos faça sentir em casa.”

A casa, situada numa parcela “estreita e comprida”, obrigou à criação de uma planta que se assemelha a um comboio. “Temos a cozinha, depois passamos pela sala e três quartos. A suíte tem uma forma mais destacada e rodada, no fundo é um remate desse comboio.” As paredes de vidro, distribuídas por cada divisão e directamente viradas para o jardim, desviam os olhos — a par da tão desejada piscina — para o pormenor mais importante para o proprietário, Paulo Costa: “o ponto do churrasco”, enfatiza, entre gargalhadas, Pedro Lima da Costa.

O projecto da Casa em Famalicão começou em Junho de 2018 e terminou em Junho de 2020. Nesse último ano, à medida que a construção ia avançando, o filho de Paulo Costa e Cátia Torres crescia na barriga da mãe. “A obra acabou a um sábado e o Guilherme nasceu na segunda-feira. É engraçado, porque o pai contava-me que tinha conversas com a barriga da mãe a dizer ‘espera mais um bocadinho’”, conta.

João Lopes Cardoso fotografou a casa, capturando as suas linhas contemporâneas e contrastes de luz. Por força da pandemia, Pedro Lima da Costa nunca mais lá voltou, mas admite ter vontade de dar um mergulho na tão cobiçada piscina.

