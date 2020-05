Cereja do Fundão vai chegar à porta dos clientes em todo o país

O Fundão vai lançar um serviço de entregas de cereja directamente à porta do cliente, que abrangerá todo o país e que visa minimizar os impactos que a covid-19 possa ter nos mercados, foi anunciado nesta segunda-feira.

“Queremos garantir que não haja ninguém que fique sem poder receber as suas cerejas, mesmo estando em casa. Ou seja, cada um poderá receber as suas cerejas sem sair de casa”, apontou o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, em conferência de imprensa.

As encomendas podem ser feitas através de email, loja online, redes sociais e de uma linha telefónica, a partir de um limite mínimo de dois quilos.

A aposta é dinamizada no âmbito da campanha de promoção para 2020, que conta com um orçamento de 70 mil euros e que é concertada e co-financiada entre a Câmara do Fundão e o conselho consultivo que foi criado para gerir a Indicação Geográfica Protegida (IGP) “Cereja do Fundão”, selo recentemente atribuído pela União Europeia.

Devido à situação de pandemia, a campanha deste ano será essencialmente baseada no marketing digital e contará com algumas acções online, bem como na promoção dos mercados curtos, com destaque para a entrega directamente na casa dos consumidores.

Esta distribuição será feita por meios próprios de transporte e de um serviço específico dos CTT, sendo que a expedição será realizada em dias concretos para garantir uma entrega mais rápida e a qualidade e frescura do produto.

Especificando que os portes de envio já estarão incluídos no preço final e que o cliente saberá sempre do ato da encomenda qual o valor a pagar, Paulo Fernandes ressalvou que pode haver ligeiras variações de uma semana para outra, mas ressalvou que se procurará estabelecer sempre um “preço justo”.

Segundo referiu, foi ainda estabelecido um canal de entrega directa a uma rede de mais de 40 mercearias de Lisboa, de modo a acompanhar a tendência de regresso às lojas e mercados de bairro.

Também está programada uma acção de distribuição de cerejas nas cantinas de hospitais nacionais, que decorrerá no dia 10 de Junho e que abrangerá as três unidades de saúde da Beira Interior (Guarda, Covilhã e Castelo Branco) e sete hospitais apontados pela Direcção Geral da Saúde como as unidades de primeira linha no combate à covid-19.

“Será uma forma de mantermos uma das nossas características acções de distribuição e de homenagearmos os profissionais que estão na primeira linha do combate”, apontou o autarca deste município do distrito de Castelo Branco.

Outra das acções previstas é a realização de um leilão online, que está marcado para sexta-feira e que marcará simbolicamente início da campanha deste ano.

Do programa consta ainda a iniciativa “#conversas com cerejas”, em que personalidades que têm grande notoriedade e um elevado número de seguidores na rede social Instagram promovem conversas, cujo tema principal será a “Cereja do Fundão”.

“São acções que podem ter o potencial de chegar a centenas de milhares de pessoas”, apontou Paulo Fernandes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há acções marcadas com Filipa Gomes e Gisela João (20 de maio), com Ana Galvão, Joana Marques e Carla Rocha (21), com António Raminhos e Catarina Raminhos (22), e com Ana Bacalhau e Rita Redshoes (23).

Já nos dias 28 e 29 haverá um livecooking online com o chef Martinho Moniz.

Durante a conferência de imprensa, Paulo Fernandes manifestou igualmente a grande preocupação com as quebras que se vão registar este ano ao nível da produção devido a condições meteorológicas adversas e cuja estimativa actual aponta para uma perda de 70%.