Quase 700 casos de pornografia infantil online denunciados no último ano

A Linha Internet Segura recebeu 676 denúncias de pornografia infantil no último ano. Nenhuma das imagens em causa estava alojada em servidores nacionais e por isso estes casos estão a ser investigados por autoridades de outros países. Os crimes relacionados com sexo estão no topo dos processos registados por este serviço que, desde o ano passado, é gerido pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

