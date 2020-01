Portugal instado a enfrentar racismo contra os ciganos

O comité consultivo da Convenção para a Protecção das Minorias Nacionais insta, num relatório divulgado esta segunda-feira, Portugal a combater, com determinação, a discriminação enfrentada pelas comunidades ciganas. E a condenar, com firmeza, todas as expressões de racismo e intolerância. Há quem, como Bruno Gonçalves, vice-presidente da Letras Nómadas, confesse um medo nunca antes sentido.

