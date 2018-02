Dezenas de pessoas esperavam no Aeroporto da Portela a selecção portuguesa de futsal, que neste sábado se sagrou pela primeira vez campeã europeia, ao bater a poderosa Espanha em Liubliana. À chegada a Lisboa, de troféu na mão, Ricardinho, o melhor jogador do mundo da modalidade que foi também eleito o melhor jogador do torneio que decorreu na Eslovénia, revelou a felicidade vivida pela equipa e deu conta da ambição para novas conquistas. “Conseguimos este título inédito e agora queremos estar lá mais vezes”, disse, depois de sublinhar que toda a comitiva estava de parabéns.