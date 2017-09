Sem André Silva, AC Milan perde em Génova

O AC Milan sofreu neste domingo a sua segunda derrota no campeonato italiano, ao perder na sexta jornada com a Sampdoria, em Génova, por 2-0, e ficou mais longe do duo de líderes, composto por Nápoles e Juventus.

PUB

A equipa do internacional português André Silva, que não saiu do banco, voltou a perder com um adversário do topo da tabela, depois da derrota com a Lazio na terceira ronda (4-1), e segue em quinto, com 12 pontos, mais um do que Sampdoria e Torino, embora os genoveses tenham um jogo em atraso.

Os "rossoneri", que saíram do Estádio Luigi Ferraris vergados por golos de Duvan Zapata (72’) e Alvarez (90’+1’), contabilizam quatro triunfos perante rivais da segunda metade da classificação (Crotone, Cagliari, Udinese e SPAL).

PUB

PUB

PUB