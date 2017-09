Gosta de empilhar pedras? Não o faça nas serras. É que estes mariolas indicam os trilhos

Apesar de actualmente existirem outras sinalizações, muitos montanhistas ainda se guiam por estruturas de pedra conhecidas como mariolas, o antigo GPS dos pastores. Contudo, ao longo dos últimos anos, têm surgido novas estruturas de pedras empilhadas mas sem o intuito de sinalizar o caminho. "Tinha acabado de fazer três horas de caminhada num trilho que é precisamente marcado só com mariolas. No final estava tudo cheio de montes de pedras. Não eram mariolas, eram apenas reproduções que não faziam qualquer sentido", relatou Luís Nunes à NiT, dando assim a conhecer um fenómeno que tem vindo a aumentar cada vez mais.

PUB

Luís Nunes cresceu na Covilhã e, desde pequeno, vai fazer caminhadas para a Serra da Estrela. Sempre viu as pedras empilhadas, umas em cima das outras, em forma de pirâmide, que podiam ir até aos dois metros de altura. Sabe que são mariolas e como deve utilizá-los. “Os conjuntos de pedras empilhadas são marcos de sinalização de trilhos, com origem bem antiga no pastoreio ancestral, e que servem para complementar as marcas da Rede de Percursos Pedestres e indicar outros trilhos que não dispõem dessas marcas”, começa por explicar numa publicação no Facebook, onde expõe a sua indignação face ao aparecimento cada vez mais frequente de novos mariolas que vêm causar confusão naqueles que os utilizam como guia.

“O fenómeno dos montinhos começa, na maioria, junto dos pontos mais turísticos, perto da estrada, como a Torre ou a zona do Santuário da Senhora da Estrela”, explica ao PÚBLICO, afirmando que é aí que começa a confusão, uma vez que “em situações complicadas, os mariolas fazem a diferença entre seguir pelo trilho correcto, limpo e seguro, ou entrar em zonas de mato alto e terreno perigoso”.

PUB

Com a publicação que fez na rede social, Luís Nunes pretendia “informar e sensibilizar” quem passa pelas montanhas, de forma a impedir que “uma moda de Instagram se transforme num problema”. Foi assim que percebeu que o fenómeno não acontecia só na Serra da Estrela, mas também “no Gerês, na Serra d’Arga e na zona de Arouca, por exemplo”.

Diogo Sá Lima, membro da Green Trekker e dos Caminheiros do Gerês, também se apercebeu da multiplicação de mariolas ao longo dos últimos anos. “Com o aumento da procura turística no Gerês nos últimos dois ou três anos, a problemática intensificou-se um pouco”, confirma o montanhista, que relaciona o aumento de pessoas a fazer os trilhos da zona com o “aumento da procura de lagoas e cascatas”.

“Os problemas surgem em trilhos mais distantes das zonas de segurança sem rede ou zonas mais inóspitas da montanha”, e não junto às lagoas mais turísticas que estão situadas à face da estrada, explica, aconselhando a utilização de GPS a quem não conhece os trilhos . Caso contrário, "os mariolas são uma preciosa ajuda, já que indicam por onde o trilho prossegue. Contudo, se eles forem sendo adicionados por mera brincadeira, quem os segue pode facilmente não saber por onde ir, acabando em locais mais isolados na montanha ou mesmo perigosos”, elucida, reiterando o papel fundamental das estruturas no Inverno, uma vez que, sendo altas e não ficando cobertas de neve, "servem como ponto de referência e localização”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para Diogo Sá Lima, é fundamental que se faça algo em relação aos mariolas que induzem em erro, devendo esse ser um trabalho conjunto entre entidades municipais e grupos de montanhistas, como aconteceu em 2013 quando a freguesia de Ferral, Montalegre, em conjunto com o Ecomuseu de Barroso e dois grupos de caminheiros, promoveu acções de restauro e manutenção das estruturas de pedra. Também Luís Nunes defende que deve ser aumentada a vigilância e a fiscalização dos “falsos mariolas” para evitar que aconteça algum acidente devido a uma má sinalização.

Já em Arouca, António Duarte, coordenador executivo do Arouca Geopark, afirmou ao PÚBLICO que o parque natural não utiliza mariolas como sinalização nos trilhos. Apesar de confessar que já viu alguns na área abrangida pelo Geopark, garante que “não são oficializados”, não tendo sido lá colocados pelos funcionários do parque. Mais uma mais vez, serão estruturas fruta desta nova moda de empilhar pedras que se estende do Cais do Sodré à Zambujeira, do Gerês à Estrela. Uma moda que, no caso das serras, ainda pode acabar por ter consequências perigosas.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB