Depois da prata, Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo

O português Fernando Pimenta sagrou-se neste domingo campeão do mundo de K1 5.000 metros, ao vencer a prova dos Mundiais de canoagem que decorrem em Racice, na República Checa. Depois de ter obtido a medalha de prata no sábado, na prova de K1 1000m, o atleta minhoto chega ao ouro pela primeira vez neste evento.

PUB

O português com mais presenças no pódio em K1 em Campeonatos do Mundo tem ainda participação em mais duas medalhas. Em 2010, o limiano e João Ribeiro alcançaram a prata de K2 500, em Poznan, na Polónia, juntando-se ambos a Emanuel Silva e David Fernandes para repetirem o segundo lugar em K4 1.000 nos Mundiais de 2014, em Moscovo.

Vice-campeão olímpico de K2 1.000 metros nos Jogos Londres2012 na companhia de Emanuel Silva, Fernando Pimenta venceu a prova deste domingo em 20m46,907s, remetendo pra o segundo lugar o alemão Max Hoff (a 3,352s) e para a medalha de bronze para o bielorrusso Aleh Yurenia.

PUB

PUB

PUB