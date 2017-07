SNS aposta no digital e lança centro de contacto esta segunda-feira

O Ministério da Saúde inaugura esta segunda-feira o novo centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que terá novos serviços que complementam os que já existiam na antiga linha Saúde 24 e que pretende apostar no digital. Um dos novos serviços, disponível a partir do fim do Verão, vai permitir aos portugueses marcar consultas nos centros de saúde através da até aqui linha Saúde 24, que a partir desta segunda-feira é integrada no centro de contacto do SNS, mas mantém o número 808 24 24 24.

"O novo centro de contacto do SNS é uma solução que cresce a partir da linha Saúde 24 e que queremos que seja cada vez mais utilizada, mas que passa a ter outras formas de comunicar, nomeadamente explorando mais o digital, a presença nos sites e em aplicações de telemóvel", explicou à agência Lusa o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Mais do que uma linha de atendimento, o SNS 24 "aposta na criação de novos serviços complementares aos já existentes na antiga linha de saúde 24, desenvolvendo, progressivamente, novas respostas de serviços informativos, administrativos e de telessaúde". Além do atendimento telefónico, o SNS 24 vai ser acessível ao cidadão através de vários canais, como internet, smartphone, aplicações móveis e através da área do cidadão do Portal SNS.

"Vai ser possível, por exemplo, marcar consultas com o médico de família, tratar diversas matérias administrativas que hoje obrigam a deslocação às unidades de saúde, promovendo a proximidade do profissional de saúde e do utente ao SNS", referem os SPMS.

O SNS 24 vai integrar serviços informativos, serviços administrativos, serviços de triagem, aconselhamento e encaminhamento e ainda serviços de telecuidados. Segundo o presidente dos SPMS, Henrique Martins, um dos serviços que está a ser desenvolvido é a telemonitorização no domicílio de algumas doenças crónicas. A telemonitorização consiste num modo de seguimento de doentes à distância, com transmissão de dados clínicos e disponibilizando apoio.

O novo centro de contacto do SNS incluirá ainda uma nova faceta dirigida à população mais idosa, que pode passar por realizar chamadas regulares a pessoas que vivam em isolamento. "Queremos ter contacto telefónico com o idoso, mas sem substituir a função de um centro de saúde, queremos antes ajudá-los e sabemos que há dificuldades das unidades no terreno para fazer telefonemas regulares", afirmou Henrique Martins à Lusa.

Os SPMS estão ainda a trabalhar para que seja possível os utentes do SNS passarem a poder marcar uma consulta através da televisão de casa, o que está integrado num novo concurso que vai ser lançado para a rede informática do Ministério da Saúde.

Servirá sobretudo para cidadãos que não têm ou não sabem usar computador, podendo aceder na televisão, usando de forma simples o controlo remoto, a serviços da área do cidadão do SNS que por enquanto só estão disponíveis em computador.

No novo centro de contacto do SNS vão ser investidos cerca de 30 milhões de euros nos próximos três anos, um investimento que quase duplica face à realidade da até agora Linha Saúde 24. Actualmente, há cerca de 1,6 milhões de portugueses inscritos na área do cidadão do SNS e diariamente marcam-se cerca de cinco mil consultas para os centros de saúde através desta via.

