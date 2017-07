Ministério Público acusa agentes da PSP de racismo, ódio, tortura e sequestro

O Ministério Público acusa 18 agentes da PSP de crimes de tortura, sequestro, injúria, ofensa à integridade física qualificada. Estes crimes têm a agravante de terem sido motivados pelo ódio e racismo contra seis jovens da Cova da Moura, noticia o Diário de Notícias (DN), que diz que esta é uma acusação "sem precedentes" em Portugal.

PUB

Em causa está a detenção de cinco jovens, no dia 5 de Fevereiro de 2015, quando, segundo dizem, iam tentar saber informações sobre um habitante da Cova da Moura que tinha sido preso nessa tarde no bairro. Os jovens relataram que os agentes da PSP proferiram discursos de ódio racial, enquanto os violentavam e que incluíam frases como: “Disseram que nós, africanos, temos de morrer”, “vocês têm sorte que a lei não permite, senão seriam todos executados” ou “deviam alistar-se no Estado Islâmico”.

Agora, segundo o DN, e depois de uma investigação da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, o MP vai mesmo avançar para a acusação formal. Alguns polícias serão também visados por crimes de falsificação de relatórios, de autos de notícia e de testemunho relativamente ao mesmo caso. De entre o grupo de agentes está um chefe, e uma subcomissária que, juntamente com uma agente, são acusadas de crimes de omissão de auxílio e denúncia. Desta forma, o MP acredita que todos os presentes na esquadra na noite do sucedido participaram ou colaboraram com os crimes. Os processos contra os jovens, interpostos pela polícia, foram também arquivados.

PUB

Por seu lado, a polícia, na altura, deu uma versão contraditória dos factos: acusou o jovem inicialmente preso de os atacar com pedras e aos jovens de terem tentado “invadir” a esquadra. Dois dos jovens pertencem à direcção do Moinho da Juventude, projecto comunitário que existe há 30 anos na Cova da Moura e já recebeu diversos prémios como o de Direitos Humanos da Assembleia da República.

PUB

PUB