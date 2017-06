"Vem almoçar comigo" é o convite. "Gostas de bacalhau?" é a pergunta. E a resposta é sempre a mesma: com este calor? Com este calor? És maluco ou quê?

O calor é a melhor das desculpas. Já acabaste o relatório? Com este calor? Posso contar contigo amanhã? Dás-me boleia até Fontanelas? Com este calor?

O que é que achaste do conselho que nos deu o nosso presidente, a pedir que não nos deslumbrássemos com o rating que a Fitch deu a Portugal? O rating que continua a dizer que somos lixo? Sim, esse mesmo! Estás a falar a sério? Com este calor?

Hoje vais à praia? Com este calor? Vais ficar em casa? Com este calor? Então o que é que vais fazer? Estás mesmo a perguntar-me isso? Com este calor?

Seguras-me a toalha? Com este calor? Depois telefonas-me a dizer que chegaste bem? Com este calor? Lembras-te de tomar os medicamentos? Com este calor? Posso trazer-lhe um pratinho de ensopado de enguias, só para provar? Com este calor? Você ensandeceu, homem? Foi o calor que lhe virou o miolo, criatura dum diabo? Esqueça, esqueça. Com este calor? Com este calor alguém é capaz de se esquecer de seja lá o que for?

Está um dia lindo, não está? Com este calor? Deixe-me já aqui, se não se importa. Com este calor? Fique sabendo que eu sou de esquerda. Com este calor? Estou a falar a sério! Com este calor? Não puxe por mim. Com este calor? Está a brincar comigo? Mas alguém brinca com alguém, com este calor?

Ai, que me dá uma coisa. Ah, sim? Com este calor? Faça favor de se ir embora! Com este calor?

