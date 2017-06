Canais SIC Notícias e Internacional deixam de ser emitidos em Angola

Os canais SIC Notícias e SIC Internacional África deixaram de ser transmitidos esta madrugada de segunda-feira pela plataforma DStv em Angola, propriedade da Multichoice África. Aquele país deixa assim de ter qualquer forma de receber os dois canais informativos do grupo Impresa através de plataformas de televisão, depois de em meados de Março a operadora Zap ter também suspendido as suas emissões.

Fonte oficial da SIC anunciou em comunicado que as emissões foram suspensas mas afirmou-se “totalmente alheia à decisão” de retirada dos dois canais da grelha do operador DStv.

Para já, ao contrário do que aconteceu com a Zap, a DStv continua a emitir a SIC Notícias e a SIC Internacional para Moçambique. O canal SIC Internacional África continua também a ser difundido na África do Sul através da DStv.

A televisão de Carnaxide afirma também que este corte de emissão não afecta os restantes canais do universo SIC: os canais SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras e SIC K continuam a ser normalmente emitidos em Angola pelos dois operadores de televisão paga.

