No ano passado havia 2,6 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social

No ano passado, Portugal somava 2.595 milhares de residentes em risco de pobreza ou exclusão social. Contas feitas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), dá 25,1% da população, o que representa menos 1,5 pontos percentuais do que no ano anterior.

Apesar de o INE não ter ainda apurado a taxa global das pessoas em risco de pobreza que em 2015 recuara meio ponto percentual para os 19% (estes números só serão actualizados em Novembro), os indicadores parciais apontam para um desagravamento dos indicadores de pobreza. Além dos 25,1% de portugueses em situação de pobreza ou exclusão social que comparam com os 26,6% do ano anterior, constata-se uma descida de 29,6% para 27% entre os jovens com menos de 18 anos em situação de pobreza ou exclusão social.

Tal como no ano anterior (em que se registara um agravamento da taxa de pobreza entre os idosos dos 17% para 18,3%), a população em risco de pobreza ou exclusão social com 65 ou mais anos de idade aumentou ligeiramente de 21,7, em 2015, para 21,8%, no ano passado.

Ainda em 2016, dos 2,6 milhões ameaçados de pobreza e exclusão, 18,8%, ou seja, 587 mil, tinham menos de 18 anos. No outro extremo, o das pessoas com 65 ou mais anos, a percentagem era de 18%, o equivalente a cerca de 468 mil pessoas.

Por população em risco de pobreza ou exclusão social, o INE entende serem todos os indivíduos em risco de pobreza, ou seja os que auferem rendimentos abaixo dos 60% do rendimento mediano por adulto equivalente, o que em 2015 equivalia a um rendimento líquido abaixo dos 439 euros por mês, ou que vivem em agregados com intensidade laboral per capita muito reduzida ou em situação de privação material severa.

Quanto aos indicadores de privação material, uma medida estatística com que o INE procura medir a intensidade da pobreza a partir da falta de recursos entre quem é pobre, houve também um recuo. Em 2016, a taxa de privação material fixou-se nos 19,5%, contra os 21,6% do ano anterior. Em 2013, chegara a atingir os 25,5%.

O que também recuou foi a taxa de privação material severa. Esta corresponde à proporção da população com dificuldade em satisfazer pelo menos quatro de um conjunto de nove necessidades, que vão da capacidade de pagar uma semana de férias por ano ou de manter a casa aquecida à disponibilidade de uma televisão a cores no agregado. Em 2016 fixou-se nos 8,4% contra os 9,6% de 2015. Em 2013, em plena crise social e económica, esta taxa chegou aos 10,9%.

