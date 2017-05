Papa Francisco oferece a terceira Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima

O papa Francisco vai oferecer a terceira Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima quando chegar à capelinha, na sexta-feira, na primeira paragem da sua peregrinação, anunciou nesta quinta-feira a página oficial na Internet da visita papal.

Jorge Bergoglio – que estará na sexta-feira e no sábado em Fátima para celebrar o Centenário das Aparições e canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto – anunciou este gesto numa mensagem em vídeo que dirigiu na quarta-feira aos portugueses.

“Preciso de vos ter comigo. Preciso da vossa união - física ou espiritual, importante é que seja do coração - para o meu bouquet de flores, a minha Rosa de Ouro, formando um só coração e uma só alma”, referiu.

Segundo a página oficial na Internet da visita do papa, “a Rosa de Ouro é uma distinção que os papas atribuem a personalidades ou santuários, igrejas ou cidades, em reconhecimento e recompensa por assinalados serviços prestados à Igreja ou a bem da sociedade”.

“A tradição desta distinção está documentada desde o pontificado de Leão IX (1049-1054), mas acredita-se remontar aos finais do século VI ou princípios do século VII”, acrescenta.

A mesma fonte refere que esta é a segunda vez que um papa faz a entrega, pessoalmente, em território português desta distinção, depois de Bento XVI, a 12 de maio de 2010.

“A primeira Rosa de Ouro oferecida ao Santuário de Fátima foi concedida pelo papa Paulo VI, em 21 de Novembro de 1964, no fim da terceira sessão do Concílio Vaticano II, tendo sido benzida pelo Sumo Pontífice em 28 de Março de 1965”, explica.

A sua entrega ao santuário aconteceu a 13 de maio de 1965, pelo cardeal Fernando Cento, legado do papa.

Na cerimónia de bênção, Paulo VI recordou a simbologia das Rosas de Ouro: no seu “significado místico, representam a alegria da dupla Jerusalém – Igreja triunfante e Igreja militante – e a belíssima flor de Jericó – a virgem imaculada – que é também a vossa padroeira e é a alegria e a coroa de todos os santos”.

Na sua peregrinação a Fátima a 12 de Maio de 2010, Bento XVI entregou a segunda Rosa de Ouro ao santuário, tendo sido a primeira vez que um papa teve este gesto, pessoalmente, em território português.

“Ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Capelinha das Aparições, o agora papa emérito, em oração à virgem, entregou a Rosa de Ouro ‘como homenagem de gratidão’ pelas maravilhas que, por ela, Deus tem realizado no coração dos peregrinos”, refere a página oficial na Internet da visita do papa.

A mesma fonte refere que o Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, também recebeu uma Rosa de Ouro, em 8 de Dezembro de 2004, atribuída por João Paulo II, “por ocasião do centenário da coroação da imagem de nossa senhora e entregue pelo cardeal Eugénio Sales, legado do papa”.

Francisco estará em Fátima na sexta-feira e no sábado, tornando-se o quarto papa a visitar o maior templo mariano do país. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010) foram os outros papas que estiveram em Fátima.

O líder da Igreja Católica preside à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no sábado. Tem ainda encontros agendados com o Presidente da República e com o primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respectivamente.

