Apostas no jogo Feirense-Rio Ave suspensas

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa decidiu, nesta segunda-feira, suspender as apostas efectuadas no Placard, para o jogo Feirense-Rio Ave, da 20.ª jornada da I Liga de futebol. A decisão, confirmada por aquela entidade, tem a ver com movimentos atípicos, que levantam a suspeita quanto à possibilidade de combinação de resultados.

O jornal O Jogo avança que um indivíduo de nacionalidade chinesa terá apostado 100 mil euros (num terminal na Póvoa de Varzim) na vitória da equipa da casa, fazendo com que o Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos ordenasse a exclusão do evento também na Betclic e Bet.pt, sites de apostas online.

Já as casas de apostas não controladas pelo legislador português mantêm o evento activo e a possibilidade de apostar no jogo.

